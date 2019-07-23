Происшествия

Житель Бежаницкого района осужден за продажу опасного алкоголя

Прокуратурой Бежаницкого района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в суде установлено, что обвиняемый в апреле 2019 года совершил хранение в целях сбыта, а также сбыт продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Обвиняемый в ходе проведения сотрудником полиции оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», умышленно продал за денежное вознаграждение 0,48 л спиртосодержащей жидкости подставному лицу. Кроме того, в ходе осмотра дома обвиняемого сотрудниками полиции было изъято еще 0,96 л аналогичной жидкости, которая предназначалась для последующего сбыта, и согласно заключению экспертизы, не отвечает предъявляемым к пищевым продуктам требованиям безопасности, представляет опасность для жизни и здоровья потребителей.

Приговором Бежаницкого районного суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому окончательное наказание в виде штрафа в размере 6000 рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.