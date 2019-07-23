Происшествия

К 11 месяцам лишения свободы приговорен житель Пыталовского района за вождение в нетрезвом состоянии

В Пыталовском районе местный житель приговорен к реальному лишению свободы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе судебного заседания установлено, мужчина ранее неоднократно осуждался за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, последний раз - в декабре 2018 года, однако должных выводов для себя не сделал и вечером 10 мая был остановлен сотрудниками ОГИБДД Отделения МВД России по Пыталовскому району в одной из деревень Пыталовского района. При освидетельствовании в присутствии понятых у мужчины было зафиксировано наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в соотношении 1,497 миллиграмма на литр.

Прокуратурой Пыталовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, совершившего преступление, предусмотренное статьей 264.1 УК РФ - управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения лицом, имеющим судимость за аналогичное преступление.

Приговором Пыталовского районного суда мужчина признан виновным и с учетом позиции государственного обвинителя ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.