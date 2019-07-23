Происшествия

80 пачек таджикских сигарет пытался провезти латвиец через Шумилкино

На таможенном посту МАПП Шумилкино (российско-эстонская граница) Псковской таможни выявлен сокрытый от таможенного контроля товар. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

При проведении таможенного контроля автомобиля служебная собака породы лабрадор-ретривер, кличка Милсбрук Играна, проявила заинтересованность, обозначив свой интерес к боковым нишам багажника.

Сотрудники таможни осмотрели автомобиль с применением инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК). На снимке ИДК в транспортном средстве просматривались подозрительные объекты, автомобиль был направлен на таможенный досмотр.

Житель Латвии, выезжая с таможенной территории Евразийского экономического союза, в технологических полостях кузова принадлежащего ему легкового автомобиля перемещал 80 пачек сигарет различных марок, произведенных в Таджикистане.

Гражданин пояснил, что сигареты сокрыл от контролирующих органов сопредельной стороны и перемещал их для личного использования.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.