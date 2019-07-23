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Происшествия

Стали известны подробности инцидента с ребенком, которому отрубили пальцы в Бежаницком районе

26.07.2019 14:10|ПсковКомментариев: 1

23 июля в 23:07 в ГБУЗ «Детская областная клиническая больница» бригадой скорой медицинской помощи ГБУЗ «Бежаницкая межрайонная больница» с диагнозом «травматическая ампутация второго и третьего пальцев левой кисти» был доставлен ребенок 7 лет, рассказала Псковской Ленте Новостей заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Наталья Терзиди.

Как стало известно, накануне братья мальчика рубили дрова и случайно попали топором по руке ребенка.

В приемном отделении мальчик был осмотрен дежурным детским хирургом больницы Александром Гусевым, который сообщил о поступившем ребенке заместителю главного врача. Дежурный врач своевременно оказал ребенку первую необходимую медицинскую помощь, произвел процедуры по охлаждению отрубленных пальцев.

Так как в больнице нет отделения сосудистой хирургии с соответствующим микрохирургическим оборудованием, заместитель главного врача и дежурный детский хирург связались по телефону с клинической больницей Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) и согласовали экстренную госпитализацию.

Ребенок на реанимобиле ГБУЗ «Детская областная клиническая больница» был своевременно доставлен в клинику СПбГПМУ, где его уже ждала бригада специалистов, которая успешно провела операцию по реимплантации пальцев кисти.

Таким образом, благодаря совместной работе медиков ГБУЗ «Бежаницкая МБ», ГБУЗ «ДОКБ», клиники СПбГПМУ мальчику была оказана своевременная медицинская помощь на всех уровнях.

Источник: Псковская Лента Новостей
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