Происшествия

Пскович за незаконный сбыт наркотиков проведет шесть лет в тюрьме

Псковский городский суд вынес приговор в отношении местного жителя за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере и незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В ходе предварительного расследования, проведенного следственным отделом Псковского ЛО МВД России на транспорте, установлено, что мужчина неоднократно незаконно сбывал наркотические средства (метилэфедрон).

Суд признал его виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде шести лет и месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.