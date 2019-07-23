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8 уголовных дел возбуждено в Псковской области в ходе операции «Нелегал-2019»

С 16 по 22 июля в Псковской области проведен второй этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2019», сообщили ПЛН в пресс-службе УМВД России по региону.

«Целью являлась стабилизация миграционной ситуации, выявление и пресечение каналов незаконной миграции, а также иных противоправных деяний, связанных с незаконной миграцией. Сотрудниками УМВД России по Псковской области проведено 306 проверочных мероприятий. Проверено 215 объектов жилого сектора и мест размещения иностранных граждан и лиц без гражданства, 89 единиц автомобильного транспорта с государственными номерами иностранных государств, транзитом следующих через территорию региона, а также два строительных объекта.

По результатам адресных проверок мест пребывания и проживания иностранных граждан и лиц без гражданства возбуждено 8 уголовных дел. Так, в Пскове 16 июля в доме по улице Киселева установлен факт осуществления гражданкой России фиктивной постановки на регистрационный учет гражданина Республики Узбекистан. В Великих Луках в доме по улице Суворова выявлен факт осуществления гражданкой России фиктивной постановки на регистрационный учет двух граждан Республики Таджикистан.

Здесь же в Великих Луках 18 июля в доме на улице Ботвина установлен еще один факт осуществления фиктивной постановки на миграционный учет приезжего из Таджикистана. А 19 июля в Струго-Красненском районе в деревне Подложье в доме по улице Крестовой установлен факт осуществления гражданкой России фиктивной постановки на миграционный учет шести граждан Украины.

За период проведения операции выявлено 159 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства. Из них 136 – связаны с нарушением правил въезда и режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации (ст. ст. 18.8, 18.9 КоАП РФ) и 23 – связаны с нарушением порядка применения и использования иностранной рабочей силы на территории Российской Федерации (ст. ст. 18.10, 18.15 КоАП РФ).

По результатам рассмотрения материалов дел об административных правонарушениях, связанных с несоблюдением правил въезда в Российскую Федерацию или установленного режима пребывания для иностранных граждан, судами Псковской области вынесены 4 решения об административном выдворении, в том числе 2 - в форме принудительного перемещения через государственную границу с размещением в Центре временного содержания иностранных граждан в Пскове. В ходе операции наложено штрафных санкций на общую сумму 362 тысячи рублей, взыскано 134 тысячи рублей.

Анализ результатов применения административной практики в период проведения операции «Нелегал-2019» показал, что основное число иностранных граждан, совершающих административные правонарушения в сфере миграции, составляют представители стран СНГ (46,3 процента). Нарушения, связанные с несоответствием заявленной цели въезда фактически осуществляемой деятельности, составляют 18,1 процента. И они совершаются преимущественно лицами из стран Балтии, тип визы которых не соответствует фактическим намерениям посещения Российской Федерации.

Выявленные в рамках операции «Нелегал-2019» нарушения в сфере миграции, повлекшие за собой как административную, так и уголовную ответственность, послужили эффективным средством воздействия на стабилизацию миграционной обстановки на территории региона, а также позволили сократить число потенциальных негативных последствий со стороны сектора внешней миграции, не соблюдающей требования федерального законодательства», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.