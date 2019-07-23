Происшествия

Три норковые шубы, драгоценности и айпад украли из квартиры на Пионерской в Великих Луках

В Великих Луках обокрали квартиру. Сообщение о незаконном проникновении в квартиру поступило в полицию Великих Лук 25 июля. Потерпевшая, женщина 1975 года рождения, сообщила, что 25 июля в период времени с 10.00 до 16. 00 ее квартиру на улице Пионерской вскрыли и украли три норковые шубы, рюкзак известной марки, золотые серьги и кольцо с бриллиантами, золотую подвеску, несколько браслетов, колец с драгоценными камнями. Кроме того, злодей украл айпад и серебряные монеты. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, общий ущерб составил 1 761 500 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.