Происшествия

Полиция разыскала виновного в краже телефона у великолучанина

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки установлен гражданин, подозреваемый в хищении имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в начале мая текущего года в Великих Луках 46-летний мужчина в магазине на проспекте Гагарина оставил свой мобильный телефон. И его похитил неизвестный. Причиненный ущерб составил 10 тысяч рублей.

В результате осуществленных стражами порядка оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении данного противоправного деяния. Это безработный, ранее судимый житель города Новосокольники, 1978 года рождения. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.