Происшествия

Фальшивая пятитысячная банкнота обнаружена в финансовом учреждении Плюсского района

Сотрудниками полиции изъята пятитысячная банкнота с признаками подделки. В Пскове 26 июля в одном из финансовых учреждений города выявлена фальшивая купюра. По имеющимся сведениям, она поступила из финансового учреждения поселка Заплюсье Плюсского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту проводится проверка.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.