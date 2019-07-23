Происшествия

Псковские росгвардейцы задержали на Завеличье мужчину в состоянии наркотического опьянения

В Пскове сотрудники ОМОН задержали гражданина с признаками наркотического опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии.

В ходе совместных с оперативниками УКОН регионального управления МВД России профилактических мероприятий, на территории района Завеличье сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области задержали 35-летнего гражданина с признаками наркотического опьянения. У него изъято вещество растительного происхождения.

В соответствии с частью 2 статьи 20.20 КоАП, за употребление наркотических средств, мужчина будет привлечен к административной ответственности.