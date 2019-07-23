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Происшествия

В Псковской области полицейский спас заблудившегося 65-летнего грибника

28.07.2019 09:58|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области участковый уполномоченный полиции спас заблудившегося 65-летнего грибника. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, так, в дежурную часть МО МВД России «Дедовичский» обратилась жительница Санкт-Петербурга, которая сообщила, что ее муж, ушедший из дачного дома в деревне Енарьево за грибами, заблудился в лесу.

На место происшествия незамедлительно прибыл участковый уполномоченный старший лейтенант полиции Роман Сергеев, который организовал неотложные поисковые мероприятия.

В то время как он на служебной автомашине совместно с родственниками грибника обследовал лесные дороги, потерявшийся по мобильному телефону периодически выходил на связь и участковый старался сориентировать его на местности, подсказывая те или иные приметы.

Неожиданно пожилой человек сообщил, что состояние его здоровья резко ухудшилось. Полицейский один направился в лес и, пройдя свыше километра, обнаружил мужчину, который уже не мог самостоятельно передвигаться.

Роман Сергеев вынес гражданина из леса к дороге, а затем по рации доложил о произошедшем в отдел полиции и вызвал скорую медицинскую помощь. Прибывшие медики доставили пенсионера в областную больницу, где ему была сделана экстренная операция на сердце.

Родственники потерявшегося сердечно поблагодарили полицейского за своевременно и грамотно оказанную помощь, в результате которой жизнь пожилого человека оказалась вне опасности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Теги: #пропал человек #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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