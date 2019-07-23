Происшествия

Псковский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по гибели от травмирования катером

Псковским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России по факту смертельного травмирования женщины катером возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в самом ведомстве.

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«По предварительным данным, 27 июля 2019 года две женщины плавали в акватории реки Волхов. В это время неустановленный катер осуществил наезд на одну из женщин 1965 года рождения. В результате чего, потерпевшая получила травмы несовместимые с жизнью», - отметили в следственном отделе.

Тогда на место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе руководителя Псковского следственного отдела на транспорте, следователей и криминалистов.

Кроме того, в ведомстве добавили, что в настоящее время следственным органом устанавливаются обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие произошедшему. Также ведутся розыскные мероприятия по установлению катера и судоводителя, допустившего наезд. Расследование уголовного дела продолжается.