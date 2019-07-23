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Прокуратура: В Пыталовской средней школе и доме детского творчества не соблюдаются противопожарные правила

Прокуратура Пыталовского района совместно с ОНД и ПР по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому району провела проверку соблюдения правил противопопожарного режима на объектах с массовым пребыванием детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства в МБОУ «Пыталовская средняя школа» и МБУ ДО «Пыталовский районный ДДТ» полностью или частично заблокированы эвакуационные пути из здания мебелью, что создает опасность для жизни и здоровья граждан, посещающих здание школы, в первую очередь несовершеннолетних, с участием которых проводятся различные мероприятия.

В этой связи прокурором района в адрес руководителей организаций внесены представления с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Рассмотрение актов реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.