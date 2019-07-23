Происшествия

Условный срок получил избивший соседку житель Красногородска

Прокуратурой Красногородского района поддержано государственное обвинение в отношении ранее судимого местного жителя, который совершил умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью женщине.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе судебного следствия установлено, что в марте 2019 года между жителем поселка Красногородск, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и его соседкой возникла ссора. В ходе данной ссоры мужчина ударил женщину кулаком в область лица, после чего она упала, и мужчина нанес еще не менее двух ударов ногой лежащей на земле соседке.

С учетом позиции государственного обвинителя мировой судья судебного участка №6 Красногородского района назначил мужчине условное наказание с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. В течение испытательного срока мужчина обязан являться 1 раз в месяц в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации, а также не менять постоянного места жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции.

При назначении наказания суд учел данные о личности подсудимого – наличие у него судимости, а также то обстоятельство, что он в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения, что в свою очередь повлияло на его поведение и способствовало возникновению конфликта.

Приговор в настоящее время не вступил в законную силу.