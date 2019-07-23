Советская ручная граната 1930-х годов обезврежена в великолукской деревне Булынино

Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны обнаружены на минувших выходных в ряде районов Псковской области.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, группой разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки в деревне Пожары Новосокольнического района обезврежены минометные мины калибра 82 и 50 мм, а также артснаряд калибра 105 мм.
В великолукской деревне Булынино обезврежена ручная граната РГД-33.
Псковскими спасателями в Островском районе в деревне Задорожье обезврежен артснаряд калибра 76 мм.