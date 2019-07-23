Происшествия

За кражу 40 аккумуляторов с вышки сотовой связи в Куньинском районе задержали жителей Смоленска

В Куньинском районе Псковской области полицией по «горячим следам» раскрыта кража сорока аккумуляторов с вышки сотовой связи. Полицейские задержали двух жителей Смоленска. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ночью 27 июля на 439-ом километре трассы Москва - Балтия с вышки сотовой связи, принадлежащей сотовому оператору, похищено сорок аккумуляторов.

«Эти аккумуляторы - весом по 22 килограмма каждый - используются как резервные на случай отключения электроэнергии. Получив сообщение о произошедшем, полицейские незамедлительно выехали на место происшествия и по «горячим следам» задержали подозреваемых», - отметили в ведомстве.

Подозреваемыми оказались двое жителей Смоленска: 1983 и 1985 годов рождения. Как добавили в пресс-службе, выяснилось, что злоумышленники проникли на территорию вышки сотовой связи и сняли с имеющегося здесь оборудования аккумуляторы, которые погрузили в 2 своих легковых автомобиля, после чего попытались скрыться. Однако далеко уехать не успели. Полицейские задержали их недалеко от места происшествия.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято. Подозреваемые дали признательные показания. В ходе расследования сотрудниками отделения полиции по Куньинскому району устанавливается причастность фигурантов к совершению и других противоправных деяний.