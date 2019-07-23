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В Дедовичском районе руководителя КФХ оштрафовали за задержку выплат

29.07.2019 12:51|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура Дедовичского района провела проверку соблюдения трудового законодательства. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе надзорных мероприятий, установлено, что крестьянским фермерским хозяйством (КФХ) «Аббасгулуев В.Б.о.» заработная плата работникам выплачивалась реже, чем каждые полмесяца.

«Должностные оклады работников КФХ, согласно штатного расписания, ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда"», - отметили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что прокурором района в адрес главы КФХ внесено представление c требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. Заместителем прокурора района в отношении руководителя возбужденно дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП Российской Федерации (невыплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Руководитель привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 2 тысячи рублей.

Теги: #прокуратура псковской области #штраф
Источник: Псковская Лента Новостей
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