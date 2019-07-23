Происшествия

У псковской организации за долги в 5 млн рублей арестовали 33 автомобиля

Судебные приставы-исполнители Пскова в рамках взыскания просроченной задолженности по налоговым обязательствам наложили арест на 33 автотранспортных средства, принадлежащих псковской организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Организация, занимающаяся профессиональной подготовкой водителей просрочила выплату задолженностей на общую сумму более 5 миллионов рублей. Всего на исполнении, начиная с 2018 года, находится 47 исполнительных производств с не выплаченной задолженностью в полном объёме. Из них около 40 производств, налоговые платежи.

Судебные приставы выяснили, что организации принадлежит значительное количество объектов движимого имущества – транспортных средств. Поэтому в отношении всех автотранспортных средств организации были вынесены постановления о запрете на проведение каких-либо действий по регистрации.

Было обращено взыскание и на денежные средства, находящиеся у организации в кредитных учреждениях. Все эти действия судебных приставов побудили руководство организации-должника к началу погашения задолженности. Около 2 миллионов рублей было оплачено.

Последующая работа судебных приставов касалась уже арестов выявленных автотранспортных средств. Так, судебным приставом-исполнителем было арестовано 33 автомобиля, где под арест попали ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, ЗИЛ, ПАЗ, автомобили Киа, Рено, Шевроле, а также мотоциклы организации. Общая сумма ареста составила более 4 миллионов рублей.

Если организация не сможет рассчитаться по долгам, все автомобили будут переданы на реализацию, а полученные от реализации денежные средства перечислены в счет погашения имеющихся у должника долгов.