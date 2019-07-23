Происшествия

В Пскове арестован обвиняемый в краже юбилейных медалей у бывших несовершеннолетних узников концлагерей

Псковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Псковского района, подозреваемого в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище (ч.3 ст.158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, днем 23 июля подозреваемый незаконно проник в дачный дом пожилых супругов в деревне Поддубье, Псковского района, откуда совершил кражу юбилейных медалей, врученных им как бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей.

В настоящее время предполагаемому злоумышленнику предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.