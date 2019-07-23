Происшествия

На Завеличье бойцы ОМОН задержали 4 граждан с признаками наркотического опьянения

В ходе совместных, с сотрудниками УКОН регионального управления МВД России профилактических мероприятий, на территории района «Завеличье» бойцы ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области задержали четырех граждан, у которых выявлены признаки наркотического опьянения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, в соответствии с частью 2 статьи 20.20 КоАП, за употребление наркотических средств, мужчины будут привлечены к административной ответственности.