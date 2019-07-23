Происшествия

«Фольксваген» горел в КИГ-9 в Пскове

В 19.21 29 июля поступило сообщение о возгорании автомобиля в КИГ-9 на Рижском проспекте в городе Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в автомобиле «Фольксваген Пассат Б3» 1989 года выпуска выгорел моторный отсек на площади 1 кв. метр. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

В 01.40 30 июля сгорели дачный дом, баня и хлев в деревне Шейкино Куньинского района. Предварительно, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки в доме. Пострадавших нет.