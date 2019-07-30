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Воспитанники спецучилища в Себеже осуждены за массовые беспорядки

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении семи воспитанников ФГБПОУ «Себежское специальное учебно-воспитательное училище». Организатор массовых беспорядков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.212 УК РФ, а участники этого преступления по ч.2 ст.212 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР.

Установлено, что 4 марта 2018 года шестеро несовершеннолетних воспитанников ФГБПОУ «Себежское специальное учебно-воспитательное училище» по призыву организатора массовых беспорядков совершили вместе с последним самовольный уход за пределы образовательного учреждения за спиртными напитками, после чего вернулись обратно, чтобы их употребить.

В тот же вечер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по призыву все того же неформального лидера, все 37 воспитанников учреждения во главе с организатором массовых беспорядков, который вместе с шестью участниками незаконных действий повредил имущество училища и призывал к применению насилия в отношении персонала, совершили массовый побег.

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Вскоре все подростки были задержаны персоналом училища во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, после чего деятельность учреждения была нормализована.

В результате погрома училищу причинен материальный ущерб на общую сумму почти 10 тысяч рублей, а дежурному по училищу телесное повреждение в виде открытого перелома носа.

Приговором Себежского районного суда организатор и участники массовых беспорядков признаны виновными. Им назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок от двух до четырех лет. Несовершеннолетние будут отбывать наказание в воспитательной колонии, а достигшие совершеннолетия подельники подлежат направлению в исправительную колонию общего режима.