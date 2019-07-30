Происшествия

Житель Усвят застрял на угнанном автомобиле на лесной дороге

Сотрудниками пункта полиции по Усвятскому району установлен местный житель, который подозревается в угоне. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, от дома в деревне Бондарево Усвятского района утром 29 июля был угнан автомобиль «ВАЗ-21140». О произошедшем в полицию заявил владелец легковушки – пенсионер 1949 года рождения.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в кратчайшие сроки установлена личность гражданина, подозреваемого в угоне.

Им оказался 25-летний безработный житель поселка Усвяты. Он воспользовался тем, что машина была не закрыта, а ключи находились в салоне. Молодой человек решил отправиться домой в Усвяты на чужом автомобиле. Однако, на лесной дороге недалеко от деревни Карпекино «ВАЗ» застрял. Здесь угнанное транспортное средство стражи порядка и обнаружили.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.