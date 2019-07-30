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До 4 лет тюрьмы может получить эстонец, устроивший смертельное ДТП в Печорах и нелегально сбежавший на родину

31.07.2019 09:46|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура Печорского района провела проверку соблюдения уголовно-процессуального законодательства при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в СО МО МВД России «Печорский». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре.

В рамках проверки изучено уголовное дело по факту нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.

В ходе расследования данного уголовного дела установлено, что 10 июня 2018 гражданин Эстонской Республики, управляя автомобилем марки БМВ, двигаясь по улице Железнодорожной в Печорах, не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим наездом на ограждение, в результате чего погиб пассажир, находившихся в салоне вышеуказанного автомобиля.

Из материалов дела также следует, что после совершения вышеуказанного преступления, данный гражданин Эстонской Республики, желая избежать уголовной ответственности, незаконно, не имея действительных документов на право выезда из Российской Федерации, минуя таможенный пост, в неустановленном месте Печорского района пересек государственную границу Российской Федерации и Эстонской Республики.

По материалам прокурорской проверки, направленным в органы дознания, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.322 УК РФ (пересечение Государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право выезда из Российской Федерации).

Санкция ч.1 ст.322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.

Теги: #ДТП #прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
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