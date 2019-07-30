Происшествия

Владелица псковского спортивно-оздоровительного центра оштрафована за неофициальное трудоустройство администраторов

Прокуратура Пскова провела проверку соблюдения трудового законодательства.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в одном из спортивно-оздоровительных центров Пскова функции администраторов выполняют работники, в трудовые обязанности которых входят обслуживание, консультирование посетителей центра, обеспечение сохранности материальных ценностей клуба.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной прокуратуры, при этом сотрудники центра допущены к осуществлению трудовой деятельности без оформления трудовых отношений, что является грубым нарушением требований действующего законодательства.

В этой связи прокурором города в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ.

Постановлением государственной инспекции по труду в Псковской области индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа.