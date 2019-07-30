Происшествия

Более 6 лет строгого режима получил житель Пустошкинского района за убийство знакомой

Прокуратурой района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Пустошкинского района.

Приговором Опочецкого районного суда он признан виновным в совершении убийства, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

В судебном заседании установлено, что 7 апреля в ходе распития спиртных напитков между мужчиной и его знакомой произошел конфликт, в результате которого мужчина решил убить женщину. Он нанес своей знакомой один удар ножом в область грудной клетки, в результате чего последняя скончалась.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 6 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.