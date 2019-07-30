Происшествия

Псковичку с детьми пытаются выселить из купленной квартиры

Псковичку Елену Сангалову вместе с двумя детьми выселяют из купленной квартиры. Как сообщает телеканал «Первый Псковский», в 2015 году женщина купила квартиру в доме на Народной, 15, но теперь у недвижимости появился другой законный владелец. При этом возвращать семье деньги за квартиру никто не собирается.

Дом на Народной, 15 построила компания «Проект-Псков». У фирмы был субподрядчик «Стройкомфортплюс», за которым зарезервировали несколько квартир. Одну из них еще на этапе строительства по предварительному договору купли-продажи и купила Елена Сангалова. Потом обе фирмы признали банкротами. После долгих разбирательств выяснилось, что никаких прав на квартиру у субподрядчика не было. Да и фирмы уже не существует. Формально квартира осталась собственностью компании-застройщика.

«По предварительному договору купли-продажи мы покупали эту квартиру. Она была зарезервирована за «Стройкомфорт плюсом» перед «Проект Псковом». Долгое время нас не вселяли. В пятнадцатом году нас по приказу все-таки вселили в эту квартиру, но она долгое время не оформлялась. Потом была сделана «Стройкомфортплюсом» перед «Проект-Псковом» переуступка. Так как я деньги вносила в «СтройКомфорт плюс» (1,570 млн рублей), а «Проект-Псков» должны были по арбитражному суду СтройКомфорт-Плюсу. Была сделана переуступка мне денежная. На основании этого я в квартире и жила с 2015 года», - пояснила Елена Сангалова.

Любопытно, что по данным ЕГРЮЛ учредителем «Стройкомфорт-Плюс» являлся Александр Лилица, уже известный в регионе по махинациям с квартирами на улицах Венской и Инженерной два года назад. Тогда выяснилось, что субподрядчик, не достроив дома, не единожды продавал квадратные метры вообще без оформления в собственность. Теперь и семья Елены рискует остаться без квартиры. При этом она уверена, что идти ей навстречу никто не собирается.

Елена Сангалова рассказала, что ей вместе с 15-летней дочерью и 6-летним сыном пришлось в спешке паковать вещи, ведь ее семью, по ее словам, вытравливают всем способами. «Снимаем двери. Упаковываем все, сгребаем в мешки. Просто сгребаем. Нам отключили свет. Я пошла в домоуправление. В домоуправлении сказали, что свет отключил собственник. Потом в дверь детям начали настойчиво стучать. Люди в погонах и новый собственник требовали покинуть жилище. Пытались, чтобы дети освободили квартиру, и они ее опечатали бы», - поделилась она.

Псковичка отметила, что сначала ее заявление по факту мошенничества приняли в полиции, но потом, после опроса свидетелей, пришли к выводу, что все законно. Примерно также повела себя и управляющая компания, которая сначала встала на сторону Елены, а потом – на сторону нового собственника.

Теперь в домоуправлении ссылаются на исполнение закона. При этом, как обращает внимание Елена Сангалова, представитель управляющей компании в качестве официального документа о выселении предъявляет нечитаемую копию. Удивительно и то, что якобы важный документ почему-то отдали несовершеннолетней дочери в отсутствие матери.

Елена Сангалова уверена, что как только она покинет квартиру - уже не сможет вернуться. Жилье сразу будет продано. Суд об отсрочке выселения назначен на шестое августа. По ее словам, адвокаты, к которым обращалась, браться за дело боятся. Елена надеется, что суд даст время разобраться почему семья лишается и денег, и недвижимости якобы в рамках закона.