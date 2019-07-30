Происшествия

В ходе операции «Арсенал» псковские силовики изъяли 700 боеприпасов

С 22 по 26 июля на территории Псковской области, в целях усиления контроля за оборотом оружия, выявления и пресечения нарушений правил хранения и ношения гражданского оружия, сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы, ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Псковской области приняли участие в оперативно-профилактической операции «Арсенал», проведенной региональным УМВД.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной Росгвардии, в ходе мероприятия проведено более 700 проверок условий хранения оружия. За нарушения к административной ответственности привлечено 39 граждан. Изъято 55 единиц гражданского оружия, 700 боеприпасов.