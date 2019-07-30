Происшествия

Псковские таможенники предотвратили незаконное перемещение более 40 тонн яблок

За прошедшую неделю сотрудники Псковской таможни в рамках проведения проверочных мероприятий по недопущению ввоза на территорию Российской Федерации товаров, в отношении которых применяются специальные экономические меры, в Усвятском районе на юге Псковской области задержали 2 транспортных средства с яблоками польского происхождения, а также страну происхождения которых установить не представляется возможным. Общий вес задержанного товара составил 41 тонну, стоимость - более двух миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской таможне.

Все транспортные средства перемещали фрукты с территории Республики Беларусь без товаросопроводительных документов. Свое нахождение на территории Российской Федерации водители транспортных средств объяснили ошибкой навигатора. Эта версия озвучивается водителями, перемещающими на территорию Российской Федерации запрещенные к ввозу товары, не первый раз.

Транспортные средства следовали «лесными» дорогами и находились на значительном удалении от государственной границы, преодолев ни один десяток километров по территории России. В отношении перевозчиков возбуждены дела об административном правонарушении, товар уничтожен.