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Актера театра «Современник» Дмитрия Смолева арестовали из-за видео, где он играет пьяного гаишника

Актера театра «Современник» Дмитрия Смолева арестовали на 8 суток из-за видео, где он играет пьяного гаишника. Как передает агентство «Интерфакс», артиста признали виновным в мелком хулиганстве и незаконном ношении формы. В столичном управлении МВД добавили, что своим поведением он дискредитировал органы внутренних дел. Как рассказал в Фейсбуке обозреватель Слава Шадронов, полицейские разыскивали актера целую неделю. Его забрали в отдел прямо с репетиции и оставили на ночь в участке.

Дмитрия Смолева задержали прямо в театре, в день спектакля «Дюма», где он играет главную роль, и вечером к зрителям вышел режиссер Михаил Ефремов и объяснил причину срочной замены артиста в роли Д’Артаньяна, сообщает «Эхо Москвы».