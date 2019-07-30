Происшествия

Мошенник похитил деньги со счета предпринимателя в Пскове

Еще одной жертвой криминального обмана стал 49-летний предприниматель из Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, вчера на мобильный телефон мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Звонивший убедил доверчивого псковича в том, что с его карты кто-то пытается снять денежные средства. И для защиты своих сбережений предпринимателю необходимо сообщить реквизиты своей карты.

Как зачастую происходит в ходе такой распространенной схемы хищения, незнакомец, получивший необходимые сведения, перестал выходить на связь. А вот с банковского счета гражданина были похищены деньги в сумме более 180 000 рублей.

Потерпевший обратился в полицию. В настоящее время в УМВД России по городу Пскову по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража».