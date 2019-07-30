Происшествия

Росгвардейцы задержали псковичку, совершившую кражу спиртного из магазина на Алтаева

В Пскове 1 августа около 10 часов сотрудникам вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал из магазина на улице Алтаева. Для установления причины срабатывания сигнализации к охраняемому объекту был направлен ближайший наряд группы задержания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области .



Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 44-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала спиртные напитки.



Для дальнейшего разбирательства женщина передана сотрудникам полиции.