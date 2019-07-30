Происшествия

Смертельным исходом завершился конфликт возле одного из псковских пабов

Смертельным исходом завершился конфликт возле одного из псковских пабов - местный житель скончался в больнице после удара в голову и падения на асфальт. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области, сообщение о смерти госпитализированного псковича с черепно-мозговой травмой в правоохранительные органы поступило 26 июля 2019 года.

По данному факту следственным отделом по Пскову следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, к преступлению причастен 47-летний житель Башкортостана, который в ночь на 26 июля 2019 года употреблял спиртные напитки с потерпевшим в одном из пабов на улице Народной в Пскове. Когда последние вышли на улицу, между ними произошел конфликт, в ходе которого предполагаемый злоумышленник ударом руки в голову отправил своего визави на асфальт, после чего с места преступления убежал. Под утро потерпевший был обнаружен случайными прохожими и госпитализирован, однако от полученной травмы головы скончался.

В настоящее время подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.