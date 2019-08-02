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Суд решит судьбу пенсионера, зарезавшего пассажира в автобусе Себеж - Петербург

Один вдовый пенсионер жил у своего сына и нянчил внуков. Потом решил съездить погостить к дочери и в рейсовом автобусе …убил пассажира. Преступление совершил в беспамятстве, будучи алкоголиком во второй стадии зависимости. От которой теперь имеет шанс бесплатно избавиться в местах не столь отдаленных. Дело рассматривается в Гатчинском городском суде, пишет «Гатчинская правда».

Прошлой зимой, в феврале, на Гатчинской объездной, недалеко от заправки «Лукойл», на обочине остановился двухэтажный автобус, следовавший по маршруту Себеж – Пустошка – Санкт-Петербург. Из автобуса выволокли нетрезвого гражданина, уложили на землю и завели за спину руки. Отняли у него складной нож. Вскоре подъехала «скорая» и полиция. В рейсовом автобусе, на втором этаже, произошло убийство – 42-летнему мужчине перерезали горло. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть пострадавшего. Полицейские задержали преступника и отправили в изолятор временного содержания. На допросе он все признал, но обстоятельств содеянного не помнил: после приема алкоголя у него случаются провалы в памяти.



Фото: СУ СК РФ по Ленинградской области

…60-летний Анатолий Анатольевич Д. последние два года жил у сына в Печорах – нянчился с внуком. Зарекомендовал себя как человека неконфликтного, но пьющего. В феврале решил поехать на родину – в Вологодскую область, навестить дочь. Забронировал билет на автобус до Петербурга и отправился в Псков на автовокзал. По дороге купил пол-литра водки и минералку. Глотнул водки, запил минеральной водой. Опустошив пластиковую бутылку из-под воды, залил туда водку и пошел к автобусу. В автобусе сел на свободное место и продолжил прихлебывать водку. Выпивал и закусывал. Последнее, что он помнит – как уснул на сиденье, а потом очнулся на улице, на земле рядом с автобусом. Его держали какие-то люди, руки были связаны за спиной. Что произошло в промежутке между сном и остановкой – запамятовал. Но допускает, что мог ударить человека ножом. Складной нож у него при себе был, чтобы нарезать взятые с собой съестные припасы. А провалы в памяти на почве выпивки приключались и раньше, особенно после сна, и от количества выпитого они не зависят.

Свидетелей в автобусе оказалось достаточно. Пассажиры, ехавшие тоже на втором этаже, видели, как этот пожилой господин сел в автобус в Пскове. Сначала он подозрений не вызвал – вел себя спокойно. Потом на остановке «Заплюсье» в салон на второй этаж поднялась пара – молодой мужчина с девушкой. Они сели слева, у лобового стекла, прямо перед пенсионером из Пскова. Не доезжая Луги, пенсионер активизировался и начал приставать к этой паре. Он обознался, приняв молодого человека за своего знакомого, – мужчина реагировал спокойно и пытался корректно отвязаться от выпившего. Но после очередной остановки речь пенсионера стала несвязной, он начал дергать сидящих впереди за одежду и спрашивать: «Куда мы едем?». И все твердил: «Мне надо на вокзал, отвези меня на вокзал!». Потом стал приставать с тем же к другим пассажирам. Одна женщина пересела от греха подальше. А пьяный не унимался и все доставал сидящего перед ним мужчину. Тот вежливо отвечал ему, несколько раз усаживал на место, в конце концов, прикрикнул, но без толку – пенсионер был неадекватен.

Когда проезжали Гатчинский район, на объездной, пьяный вдруг встал в проходе между сиденьями, навис над сидящим впереди молодым человеком и замахнулся правой рукой. За считанные секунды на глазах пассажиров произошло убийство: пенсионер полоснул мужчину лезвием по шее. Тот побледнел, поднялся и схватился за горло. На лице у него пассажиры увидели кровь. Спутница раненого закричала, указывая на пожилого: «У него нож!» Она пыталась закрыть рану, перевязать шарфом, просила помощи. Две пассажирки в это время бросились вниз и стали стучать в кабину водителей, чтобы остановили автобус – один пассажир ранил другого ножом.

Водитель моментально свернул на обочину, остановился и побежал на второй этаж. Он вытолкал пьяного на улицу, где они вместе со сменщиком скрутили его и уложили на землю. Отобрали нож, зажатый у пьяного в кулаке, и убрали к себе в кабину. Один из пассажиров в это время звонил в экстренные службы. «Скорая» приехала через семь минут, но врачебная помощь пострадавшему уже не потребовалась: пульс, дыхание и сердцебиение отсутствовали. Раненый лежал на полу автобуса, вся одежда его была пропитана кровью, много крови было вокруг тела. Спутница убитого сидела рядом, держала его голову и плакала.

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Как впоследствии установила экспертиза, смерть наступила в результате колото-резаного ранения шеи с повреждением крупных сосудов – сонной артерии, яремной вены, сопровождающегося развитием острой массивной кровопотери. Преступник нанес, в общей сложности, три ранения. Помимо смертельного удара в шею, он еще дважды ударил мужчину ножом в правое предплечье. И действовал умышленно, на почве внезапно возникшей личной неприязни. Воспользовавшись тем, что молодой человек сидит к нему спиной и за ним не наблюдает, злоумышленник подошел сзади, обхватил его одной рукой за плечи и шею, а другой – замахнулся и ударил ножом.

Убитому – жителю Петербурга Николаю Л. – было 42 года. По словам близких, он был отзывчивым и доброжелательным человеком. Не курил и не употреблял спиртного. В тот день он вместе со своей невестой возвращался из родных мест: возил девушку в Плюсский район знакомить с родителями…

…На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Изъяли орудие убийства – складной нож со следами крови. Анатолия Д. задержали, допросили и отправили в камеру. По факту убийства следственным отделом по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело. Гражданина Д. заключили под стражу. Ему предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: 105 – «убийство» и 119 – «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Потому что убийством он не ограничился. После нанесения ударов молодому человеку пенсионер стал размахивать окровавленным ножом перед лицом его невесты со словами «Зарежу!». Угрозу девушка восприняла реально, учитывая поведение преступника.

Сам Анатолий Анатольевич этого факта не отрицает и вину полностью признает: в состоянии алкогольного опьянения он мог угрожать пассажирам ножом. По заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов, он страдает синдромом зависимости от алкоголя во второй стадии. К этому привело многолетнее употребление спиртных напитков – со снижением контроля выпитого, с появлением псевдозапоев до двух-трех дней, с развитием палимпсестов (запамятование части периода алкогольного опьянения) и т.д., и т.п. Вместе с тем на момент совершения инкриминируемого ему деяния никаких психических отклонений у обвиняемого не обнаруживается. Состояние алкогольного опьянения, в котором он совершил преступление, относится к отягчающим обстоятельствам. Смягчающих – не усматривается.

По окончании предварительного следствия фигурант дела – уроженец Вологодской области Анатолий Д., 1959 года рождения, вдовец, пенсионер со средним образованием, ранее не судимый – предстал перед судом. До вынесения приговора он содержится в следственном изоляторе в Горелово. Куда и на какой срок отправится дальше – решит суд.