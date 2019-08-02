Происшествия

Баня сгорела в Невеле

Два пожара произошло в Псковской области за минувшие сутки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 1 августа в 22.15 поступило сообщение о возгорании дома в Усвятах на улице Пионерской. В жилом доме огнем повреждена кровля. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасены баня, жилой дом и хозпостройка.

2 августа в 01.45 поступило сообщение о возгорании бани в Невеле на улице Гвардейской. В результате пожара сгорела баня. Причина пожара - короткое замыкание электропроводки на вводе в баню.