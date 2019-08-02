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В Великолукском районе юридическое лицо оштрафовано на 40 000 рублей за порчу земель сельскохозяйственного назначения

Юридическое лицо, осуществляющее деятельность в Великолукском районе, на находящемся в собственности земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 149,9 га допустило загрязнение сельскохозяйственных угодий биологическими отходами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ходе внеплановой выездной проверки за соблюдением требований земельного законодательства, проведенной должностными лицами Управления Россельхознадзора по требованию Прокуратуры Псковской области, на земельном участке сельскохозяйственного назначения были отобраны пробы. По результатам лабораторных исследований в отобранных почвенных образцах было выявлено превышение допустимых норм по содержанию энтерококков и бактерий группы кишечной палочки.

По выявленному факту порчи земель сельскохозяйственного назначения в результате микробиологического загрязнения в отношении правообладателя земельного участка было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Управлением выдано предписание об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства.

Решением Великолукского районного суда виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей. Исполнение предписания находится на контроле Управления.