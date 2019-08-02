Происшествия

Жительница Палкинского района может получить уголовный срок за неуплату алиментов

Прокуратура Палкинского района провела проверку соблюдения законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что на основании исполнительного листа, выданного Палкинским районным судом Псковской области, с местной жительницы подлежат взысканию алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере 1/4 части всех видов заработка ежемесячно и до совершеннолетия ребенка.

На протяжении длительного времени женщина без уважительных причин решение суда не исполняла, алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка не выплачивала, в связи с чем постановлением мирового судьи судебного участка № 12 в границах административно-территориального образования «Палкинский район» Псковской области она признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.35.1 части 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и подвергнута наказанию в виде обязательных работ на срок 100 (сто) часов.

Но она продолжила не исполнять решение суда по выплате алиментов.

По результатам прокурорской проверки ОСП Печорского и Палкинского районов УФССП России по Псковской области возбуждено уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей).

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.