Происшествия

Россиянин пытался провезти через Бурачки 50 кг запчастей на миллион рублей

На таможенном посту МАПП Бурачки (российско-латвийская граница) Псковской таможни выявлено нарушение таможенного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

Псковской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации по факту перемещения товаров, подлежащих декларированию таможенному органу.

Гражданин Российской Федерации, 1964 года рождения, въезжая на таможенную территорию Евразийского экономического союза на принадлежащем ему автомобиле «Форд» пассажирскую таможенную декларацию не подавал и при устном опросе заявил, что товаров, подлежащих обязательному письменному таможенному декларированию, либо сокрытых от таможенного контроля, не имеет.

При таможенном осмотре транспортного средства в багажном отделении был обнаружен незадекларированный товар: 5 запасных частей системы охлаждения и 34 контрольных модуля. Общий вес незадекларированного товара составил 50 кг. По оценке эксперта, стоимость перемещаемого товара составляет свыше одного миллиона рублей.

Гражданин пояснил, что везет запчасти для личных целей и не подозревал, что общий вес и стоимость перемещаемого им товара превышают нормы беспошлинного ввоза товаров для личных целей.