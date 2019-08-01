Происшествия

За минувшие сутки со счетов псковичей похитили более 200 тысяч рублей

В Псковской области участились случаи дистанционного хищения денежных средств со счетов граждан. Полиция отмечает, что во всех описываемых случаях потерпевшие сами сообщают злоумышленникам реквизиты своих банковских карт, с которых впоследствии пропадают деньги.



Фото: geek-nose.com

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, за прошедшие сутки четыре жителя региона стали очередными жертвами нечистых на руку лиц, лишившись в общей сложности более 200 тысяч рублей.

Так, жительница деревни Марьино Струго-Красненского района пообщавшись с незнакомцем перевела на его счет 154 тысячи рублей. А у доверчивой великолучанки лжеработник пенсионного фонда под предлогом перечисления социальной выплаты похитил почти 30 тысяч рублей.

УМВД России по Псковской области в очередной раз напоминает гражданам, что подобное общение с незнакомцами по телефону или в сети Интернет может привести к совершению преступления. Никому ни под каким предлогом не сообщайте данных своих счетов и иной информации, позволяющей злоумышленникам получить доступ к вашим сбережениям.