Происшествия

Житель Дновского района ограбил местное сельхозпредприятие

В Дновском районе в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан мужчина, подозреваемый в краже оборудования из помещения сельхозпредприятия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в краже подозревается 45-летний местный житель.

По версии следствия, в июле месяце он похитил четыре электродвигателя и другое оборудование в деревне Выскодь.

В настоящее время он допрошен следователями в качестве подозреваемого. Мужчина дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 2 статьи 158 УК РФ «Кража».