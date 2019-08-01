Происшествия

Арестованы администратор и пять «закладчиков» псковской наркогруппировки

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД совместно со своими коллегами из Великих Лук пресечена деятельность группы, в состав которой вошли шесть фигурантов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба УМВД России по Псковской области, молодые люди в возрасте от 19 до 35 лет подозреваются в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере через месcенджер Telegram.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали не только местных оптовых «закладчиков» наркотических средств, но и главного администратора «интернет-магазина» по продаже наркотиков - 31-летнюю жительницу Твери. Официально женщина, воспитывающая ребенка, работала маляром на предприятии. Однако, по версии следствия, в свободное время подозреваемая осуществляла подбор лиц с целью их вовлечения в сеть распространения наркотиков.

В результате проведенных обысковых мероприятий, сотрудники полиции изъяли у злоумышленников более 450 граммов наркотических средств синтетического происхождения, расфасованных и подготовленных для дальнейшего размещения в тайники-закладки на территории Пскова и Великих Лук.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 4 и 5 статьи 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы сроком до 20 лет.