Происшествия

В Псковскую область пытались незаконно ввезти около 40 тонн яблок

В начале августа должностные лица Псковской таможни выявили два транспортных средства, проследовавших из Республики Беларусь лесными дорогами в Псковскую область. Нарушители пытались ввезти около 40 тонн товара, в отношении которого в Российской Федерации применяются специальные экономические меры, сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

Весь товар ввезен без товаросопроводительных документов. Часть коробок с яблоками, находящихся в грузовых отделениях транспортных средств снабжена этикетками, свидетельствующими о польском происхождении фруктов, другая часть коробок не имеет никакой маркировки.

«Эти два транспортных средства были выявлены при совместной работе правоохранительных подразделений таможни и отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров, - пояснил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Псковской таможни Николай Новолодский. - В июле 2019 года должностными лицами Псковской таможни во взаимодействии с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области и Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям выявлено и уничтожено 15 товарных партий, общей массой около 190 тонн».