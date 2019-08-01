Происшествия

Псковского подростка подозревают в поножовщине из-за общения в соцсети

Псковского подростка подозревают в том, что он ножом ранил другого местного жителя. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, это произошло из-за конфликта в соцсети.

Источник: pixabay.com

Так, 29 июля 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение, что в Пскове 18-летний житель госпитализирован с ножевым ранением грудной клетки. По данному факту следственным отделом ведомства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

«По версии следствия, к преступлению причастен 16-летний подросток, который в ночь на 29 июля 2019 года в Пскове ударил потерпевшего ножом в живот. После конфликта в соцсети подросток вместе с другом приехал к дому обидчика, чтобы разобраться из-за девушки», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в управлении добавили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.