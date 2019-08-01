Происшествия

Обезобразивший лицо сожительницы пскович отправился в колонию

Прокурором Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в неизгладимом обезображивании лица своей сожительницы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в судебном заседании установлено, что гражданин В. 8 февраля 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из возникшей личной неприязни к своей сожительнице умышленно нанес ей один удар по лицу ремнем с висящим на нем ножом.

При этом находящимся на ремне ножом причинил телесное повреждение в виде раны верхней губы и щеки справа, в результате чего на лице потерпевшей образовался рубец, что неизгладимо обезобразило её лицо и повлекло тяжкий вред здоровья.

Вину в совершении преступления подсудимый признал частично.

Приговором Псковского районного суда В. признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, судом принято решение о назначении ему наказания в виде двух лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на один год.