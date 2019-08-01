Происшествия

Житель Псковского района оштрафован за оскорбление участкового

Прокурором Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в судебном заседании установлено, что 5 апреля 2019 года гражданин М., находясь в состоянии алкогольного опьянения, понимая, что перед ним находится представитель власти при исполнении своих должностных обязанностей, прибывший на семейный скандал, учиненный подсудимым, умышленно оскорбил участкового уполномоченного полиции.

Вину в совершении вышеуказанного преступления М. признал.

Приговором мирового судьи судебного участка № 24 Псковского района М. признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, судом принято решение о назначении ему наказания в виде штрафа в размере 30 000 рублей.