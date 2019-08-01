Происшествия

Пскович ночью устроил погром в развлекательном заведении на Октябрьском проспекте

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в хулиганстве. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, 3 августа около 2 часов экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в одном из развлекательных заведений на Октябрьском проспекте неизвестный мужчина повредил два монитора и скрылся.

Прибывшие на место происшествия росгвардейцы, уточнили приметы злоумышленника и приступили к поисковым мероприятиям.

В результате подозреваемый, 33-летний пскович, был задержан в Узком переулке.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.