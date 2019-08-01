Происшествия

За камнем пытался спрятаться от полиции подозреваемый в краже сигарет пскович

Вчера ночью в УМВД России по городу Пскову поступило сообщение о краже из торгового павильона табачной продукции. Как было установлено стражами порядка, 27-летний пскович разбил окно и проник в помещение торговой точки. На сработавший сигнал тревоги прибыл представитель частного охранного предприятия, однако злоумышленнику удалось скрыться.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на место происшествия была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа полиции. В целях задержания подозреваемого к делу подключились и сотрудники патрульно-постовой службы.

В результате оперативного реагирования полицейские в ходе отработки прилегающей территории обнаружили и задержали мужчину, который пытался спрятаться за камнем. Он был доставлен в отдел полиции № 1. Полицейские обнаружили при нем сумку с похищенными сигаретами.

В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» УК РФ.

За проявленный профессионализм при раскрытии преступления по горячим следам и задержание подозреваемого лица руководством городского УМВД принято решение о поощрении полицейских патрульно-постовой службы.