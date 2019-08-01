Происшествия

За сутки еще 6 жителей Псковской области стали очередными жертвами «псевдобанкиров»

В Псковской области участились случаи дистанционного хищения денежных средств со счетов граждан. Полиция отмечает, что во всех описываемых случаях потерпевшие сами сообщают злоумышленникам реквизиты своих банковских карт, с которых впоследствии пропадают деньги. За прошедшие сутки еще 6 жителей региона стали очередными жертвами нечистых на руку лиц, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция обращает внимание псковичей на то, что злоумышленники используют специальное программное обеспечение, которое позволяет им подменять телефонные номера. На экранах телефонов потерпевших определяются официальные номера банков.

УМВД России по Псковской области в очередной раз напоминает гражданам, что подобное общение с незнакомцами по телефону или в сети Интернет может привести к совершению преступления. Никому ни под каким предлогом не сообщайте данных своих счетов и иной информации, позволяющей злоумышленникам получить доступ к вашим сбережениям! Все вопросы, связанные с обслуживанием Ваших счетов, следует решать непосредственно в банке!