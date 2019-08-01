Происшествия

Девушка погибла при пожаре в доме на улице Инженерной в Пскове

В 06.49 3 августа произошел пожар в квартире в доме 62а по улице Инженерной в городе Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в огне погибла девушка 2000 года рождения.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Наталья - мама погибшей девушки - в соцсетях просит о помощи. Она рассказывает, что «сегодня случилось горе, утром сгорела квартира, а в ней погибла моя старшая дочь». Также все вещи сгорели. Женщина просит тех, у кого есть возможность, помочь вещами ей и ее 3-летней дочери. Позвонить ей можно по телефону: 89009950121.