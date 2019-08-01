Происшествия

Множественные ножевые ранения обнаружены на теле девушки в сгоревшей квартире на улице Инженерной в Пскове

Следственным отделом по г.Пскову СУ СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения по месту жительства в своей квартире на ул.Инженерной в городе Пскове в ходе тушения пожара тела 18-летней девушки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, по предварительным данным, на теле пострадавшей обнаружены множественные ножевые ранения.

Следователи совместно с полицейскими задержали подозреваемого. Сейчас его допрашивают следователи. Выясняют все обстоятельства совершенного преступления.

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Напомним, в 06.49 3 августа произошел пожар в квартире в доме 62а по улице Инженерной в городе Пскове.